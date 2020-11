Atletico Madrid-Barcellona, l’ex Suarez costretto al forfait: è positivo al Coronavirus

Luis Suarez positivo al Coronavirus.

L’ex attaccante del Barcellona che oggi veste la maglia dell’Atletico Madrid è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19. Il centravanti si è sottoposto in data odierna ai consueti test prima della partita tra la sua nazionale, l’Uruguay, e il Brasile. La positività dell’ex blaugrana è stata ufficializzata attraverso una nota della federcalcio uruguaiana. Il Cannibale salterà il match valido per la qualificazione al prossimo Mondiale, ma soprattutto sarà costretto a dare forfait in occasione della grande sfida da ex contro il Barcellona, che avrebbe giocato con il suo nuovo club, l’Atletico Madrid.

VIDEO Spagna, Luis Enrique difende Sergio Ramos: “Avrebbe tirato anche il terzo rigore”