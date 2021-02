Atalanta-Torino, gol di Gosens o autorete di Sirigu? Ecco la nota ufficiale della Lega Serie A

La Lega fa dietrofront.

È di Robin Gosens e non un’autorete del portiere del Torino Salvatore Sirigu, come inizialmente stabilito, la seconda rete messa a segno dall’Atalanta nel 3-3 di sabato scorso al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, in occasione della seconda giornata di ritorno del campionato di massima.

L’ha ufficializzato attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A.

“Viene assegnato in via ufficiale a Gosens il secondo gol realizzato dall’Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell’azione, ha accertato che il tiro del calciatore atalantino era indirizzato verso lo specchio della porta. Grazie alla sincronizzazione delle immagini della si evince inequivocabilmente che il pallone calciato da Gosens, senza la deviazione di Sirigu, avrebbe comunque proseguito la sua traiettoria verso la porta pertanto, ai sensi del Regolamento sui gol dubbi, viene attribuita la marcatura al n. 8 dell’Atalanta”, si legge.