Atalanta-Spal, Semplici: “Ci manca la giusta arroganza, ci dobbiamo credere. La classifica…”

La Spal nel Monday Night affronterà in trasferta l’Atalanta.

I ferraresi che al momento occupano l’ultima posizione in classifica dovranno vedersela contro gli orobici che sono senza dubbio una tra le squadre più in forma del campionato. Il tecnico degli estensi, Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla gara contro la compagine nerazzurra.

“A Firenze abbiamo fatto una buona gara, dando l’impressione di stare bene in campo e fare quelle partite che servono a noi. Affrontiamo una squadra in grande forma, che sta facendo cose eccezionali e di grande livello. In casa hanno grandi qualità, spetterà solamente a noi fare una partita di grande attenzione e determinazione. Il girone di andata ci deve aiutare a mettere in campo certi aspetti che ci sono mancati. Dovremo essere più incisivi dal punto di vista realizzativo e questo riguarda tutti i reparti, non solo l’attacco. Ci manca anche quel pizzico di arroganza e spregiudicatezza. Noi non abbiamo però più niente da perdere. Mi auguro che il ritorno possa darci miglioramenti, cercando di fare subito punti per ripartire al meglio e cambiare la classifica. Abbiamo le possibilità per farlo”.