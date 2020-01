Atalanta-SPAL, le formazioni ufficiali: Gomez dal primo minuto, Dabo al debutto

Meno di 40 minuti al calcio d’inizio della sfida, valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A, tra Atalanta e Spal.

La compagine guidata da Gian Piero Gasperini, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia e dal pareggio con l’Inter, vuole tornare al successo cercando, inoltre, di agganciare la Roma al quarto posto in classifica. I biancazzurri di Leonardo Semplici, invece, si trovano all’ultima posizione e hanno assoluto bisogno dei tre punti per superare il Genoa penultimo e ritrovare la fiducia persa nelle ultime settimane. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Dabo, Missiroli, Reca; Di Francesco, Petagna