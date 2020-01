Atalanta-Spal, l’analisi di Toloi: “Male nel secondo tempo. Ko? Un segnale di allerta”

Colpo grosso della Spal.

Al Gewiss Stadium passa la formazione di Leonardo Semplici, impostasi sull’Atalanta con il risultato di 1-2, nella sfida andata in scena ieri sera e valida per la 20^ giornata di Serie A. Gli spallini lasciano l’ultimo posto, lasciando invece gli orobici staccati di tre punti dalla zona Champions League. Un risultato analizzato attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro dal difensore, Rafaele Toloi.

“Il secondo tempo non abbiamo fatto bene giocando contro una squadra che era disperata nel fare punti. Quando giochi contro formazioni come la SPAL devi fare molta attenzione. Dispiace per la sconfitta e questo risultato deve esserci utile come un segnale di allerta. Dobbiamo lavorare pensando già al Torino. Vincere contro la SPAL sarebbe stato importante ma abbiamo ancora tante partite per fare bene.

“Non voglio togliere niente alla SPAL che ha fatto una bella partita – ha ammesso Toloi – ma noi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto. Noi vogliamo fare punti e ricominciare a farlo, analizzando i nostri errori e facendo punti a Torino contro il Toro”.