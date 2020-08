Atalanta, senti l’ex Arana: “Nessun problema in nerazzurro, ma dovevo andar via. Un mio ritorno? Ecco cosa penso”

La parola a Guilherme Arana, difensore dell’Atletico Mineiro in prestito dal Siviglia.

Il terzino brasiliano classe ’97, intervistato ai microfoni di TMW, si è espresso in merito alla propria esperienza con la maglia dell’Atalanta, durata da settembre a gennaio e con pochissime presenze all’attivo: “Sento spesso il mio connazionale Toloi, che mi aggiorna sulla Dea e il calcio italiano più in generale. Anche se sono stato a Bergamo per poco tempo, mi sono trovato molto bene con tutti e ho stretto diverse amicizie. Posso solo parlare bene dell’Atalanta. Cosa non ha funzionato a Bergamo? È difficile individuare un problema, visto che non ne ho avuto nessuno all’Atalanta. Nonostante sia restato pochi mesi, ho ricevuto infatti un bel trattamento da parte della società, mi sono adattato subito bene alla città di Bergamo e mi sono sentito felice. A gennaio, però, ho deciso di tornare in Brasile per inseguire dei traguardi professionali e personali che mi ero prefissato. Se mi piacerebbe tornare? Assolutamente sì, spero davvero che un giorno abbia la possibilità di tornare all’Atalanta e di aiutare il club in modo più efficace rispetto alla mia prima esperienza in Serie A“.

Chiosa finale sulla ripresa del calcio in Brasile e sulla voglia di essere ancora protagonista con l’Atletico Mineiro: “Sono felice, mi sento bene e in campo si nota. L’Atletico Mineiro è uno dei migliori club di tutto il Brasile, sono contento di essermi inserito in tempi brevissimi. Prima di fare questa scelta avevo ricevuto diverse offerte allettanti, anche da club europei, ma quando la dirigenza bianconera mi ha presentato il progetto che aveva in mente non ho avuto alcun dubbio. Il Galo ha costruito una rosa per lottare per il titolo e io ho deciso di accettare questa sfida proprio perché in questa piazza so che posso dare il mio contributo, raggiungendo i miei obiettivi personali e professionali“.