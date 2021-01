Atalanta-Sassuolo, Gasperini: “Pronti a ripartire, vogliamo far bene! Gomez? Non ho più risposte”

“Stiamo preparando una partita, poi un’altra tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono gli obiettivi“.

Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo – la prima del 2021 -, in programma domani, domenica 3 gennaio alle 15.00, al ‘Gewiss Stadium’.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Domani ripartiamo da Sassuolo. Si riparte, anche se non ci siamo mai fermati. Questa settimana è stata buona: siamo pronti per questo nuovo tour de force. Abbiamo tanta voglia di far bene. Tutti hanno le pile molto cariche. Il Sassuolo è una squadra di valore. Hanno mantenuto più o meno gli stessi inserendo altri elementi di qualità. Sarà una partita importante. Franata in casa del Bologna? Al Dall’Ara abbiamo fatto bene per buona parte dell’incontro. Siamo dispiaciuti per il risultato”.

“Diallo potrebbe rimanere con noi fino al termine della stagione – ha proseguito il tecnico dell’Atalanta -.Lo aspettiamo qui tra qualche giorno. I documenti sono a posto. Non vediamo l’ora che arrivi. Caso Gomez situazione ingombrante? Su questo non ho risposte che possano aiutare, ingombrante no”, ha concluso Gasperini.