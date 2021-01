Atalanta-Sassuolo, Gasperini: “Oggi ho visto cose importanti per noi. Gomez? Mica va tutto bene perché è assente!”

La Dea si impone con 5 gol ai danni del Sassuolo.

L’Atalanta abbatte la squadra neroverde in una partita praticamente a senso unico fino al triplice fischio del direttore di gara. Roberto De Zerbi, in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie A, non riesce a vincere contro la squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Al termine dell’incontro, il tecnico dei bergamaschi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match.

“Una bella striscia e un bell’atteggiamento. La squadra sta bene, è in salute, è in fiducia, ha ritmo e intensità. Abbiamo fatto un’ottima gara contro il Sassuolo che è in alto in classifica. Al di là dei gol, abbiamo fatto bene tutta la partita. Forse siamo la bestia nera del Sassuolo, ma le partite non sono mai scontate all’inizio. Nei primi minuti loro sono partiti forte e hanno avuto delle situazioni pericolose, poi per tutto il resto della partita abbiamo fatto bene. Ho visto cose importanti oggi per noi: buoni recuperi e pressing efficace. Abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica come il Sassuolo, abbiamo fatto tutto bene. Gomez? Se volete parlarne, c’era anche il Papu nella partita di ritorno a Liverpool e nella partita di Amsterdam. Non deve sembrare che ora se non c’è lui va tutto bene. Abbiamo trovato tante soluzioni anche con lui in alcuni momenti della stagione“.

