Atalanta-Sassuolo, De Zerbi: “Abbiamo scelto di fare la partita a Bergamo. Djuricic ha sbagliato e l’ho punito, vi spiego”

Il Sassuolo viene abbattuto dalla manita della Dea.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie A, la prima del 2021, dirige una partita a senso unico segnando ben 5 gol ai neroverdi. La squadra guidata da Roberto De Zerbi non è riuscita a reagire, cadendo sotto i colpi dei bergamaschi. Il tecnico del Sassuolo, al termine del mach, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Atalanta-Sassuolo, Gasperini: “Oggi ho visto cose importanti per noi. Gomez? Mica va tutto bene perché è assente!”

“Quando scegliamo di fare la partita a Bergamo, vogliamo rimanere noi stessi anche se andiamo incontro a sconfitte. L’anno scorso abbiamo perso ma la partita è stata fatta meglio. Nel secondo tempo non dovevamo abbassare la testa perché venendo a giocare a viso aperto contro l’Atalanta bisogna sempre restare concentrati. Djuricic? Milan con noi ha sbagliato, non serve che tutti sappiano cosa aveva fatto. Si è reso conto di aver commesso un errore con me come e con i suoi compagni, che risale a prima della sfida contro la Sampdoria. E’ tornato ad allenarsi bene, è vero, ma era giusto che oggi non giocasse. In ogni caso non solo ha chiesto scusa ma, pur consapevole che non avrebbe giocato, ha chiesto di partire comunque con il resto della squadra per la trasferta di Bergamo“.

