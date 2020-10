Atalanta-Sampdoria, Ranieri: “Sono soddisfatto, nostro obiettivo resta la salvezza. Quagliarella? Vi dico la mia”

Atalanta battuta in casa dalla Sampdoria con il risultato di 3-1.

Per la quinta giornata del campionato di Serie A, i blucerchiati guidati da Claudio Ranieri hanno calato il tris nella trasferta di Bergamo contro la Dea di Gian Piero Gasperini. La Sampdoria del tecnico ex Leicester e Roma, tra le altre, ottiene così la terza vittoria di fila nel massimo campionato italiano. Al termine dell’incontro, proprio l’allenatore del club ligure Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida contro i bergamaschi e il periodo dei blucerchiati.

Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Oggi ho fatto un po’ di esperimenti, sento delle responsabilità”

“Sono soddisfatto perché la squadra ha giocato con coraggio e personalità. Il risultato può andar bene o male, ma la prestazione e la voglia di giocare la dobbiamo avere sempre. Possiamo avere anche le nostre occasioni anche se ci sarà da soffrire. Abbiamo sofferto i primi quindici minuti quando facevano girare la palla velocemente, non riuscivamo ad essere compatti. Poi la squadra si è chiusa meglio e abbiamo detto la nostra quando prendevamo la palla. Il gol di Quagliarella è importante per lui e per la squadra, ha dato la consapevolezza che essere coraggiosi alla fine paga. Abbiamo 9 punti, mi auguro di arrivare il prima possibile a 40 punti. Abbiamo sofferto molto lo scorso anno, siamo stati veramente sott’acqua per gran parte del campionato. Questo non deve più succedere. Lavoro con loro da un anno, la squadra prende il carattere dell’allenatore. Io voglio gente che ha tecnica, sennò non puoi giocare in serie A, ma voglio quel carattere in più. Ogni partita bisogna azzerare sempre e ricominciare. Quagliarella è Quagliarella. È un fior d’attaccante, conosce la materia come pochi e i suoi gol sono sempre importanti per noi“.

Serie A, Sampdoria-Atalanta 1-3: ancora una sconfitta per Gasperini, Ranieri alla terza vittoria di fila