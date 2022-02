Atalanta-Sampdoria 4-0, Gasperini vede l’Europa: Giampaolo ko, le scuse di Miranchuk

L'Atalanta batte 4-0 la Sampdoria e accorcia sulla Juventus al quarto posto

L'Atalanta passeggia sulla Sampdoria e si rimette in corsa per il quarto posto. Troppo grande la differenza in campo tra la formazione bergamasca e quella blucerchiata, con i padroni di casa che si sono imposti sugli uomini di Giampaolo per gioco e occasioni create. La apre Mario Pasalic, catapultato in campo dopo l'infortunio di Malinovskyi nel corso del riscaldamento pre gara. Il giocatore croato sblocca il risultato dopo sei minuti, giocando da lì in avanti una gran partita nel ruolo per lui atipico di prima punta.