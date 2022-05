Atalanta-Salernitana, probabili formazioni: dubbio Fazio per Nicola, Gasp con Muriel

Posticipo interessante tra Atalanta e Salernitana nel trentacinquesimo turno di Serie A: Nicola a caccia dell'impresa salvezza

Match delicatissimo al "Gewiss Stadium" in questo monday night del campionato di Serie A. Le speranze salvezza della Salernitana, rinvigorite dalle tre vittorie consecutive ottenute dalla squadra di Davide Nicola, si incrociano con le residue chances di conquistare un posto in Europa della compagine di Gasperini. I campani si stanno rendendo protagonisti di una rincorsa esaltante e sognano di mantenere la categoria completando una rimonta che pareva improbabile, per usare un eufemismo, solo un mese fa. Il prestigioso successo all'Arechi contro la Fiorentina ha ulteriormente innalzato il livello di autostima di Sepe e compagni che proveranno a portare punti a casa anche nella difficile trasferta di Bergamo. Salernitana che ha ancora una partita da recuperare rispetto alle dirette concorrenti e giocarsi gli scontri diretti contro Cagliari e Venezia nell'ultimo scorcio di campionato. Dubbio Fazio, alle prese con un affaticamento muscolare per Nicola, pronto Ruggeri a rilevarlo al fianco di Dragusin e Gyomber. Verdi partirà dalla panchina e Bonazzoli formerà con Djuric il tandem offensivo. Gasperini rileva l'infortunato Toloi con Scalvini nel pacchetto difensivo, conferma Hateboer e Zappacosta sulle corsie, sceglie Koopmeiners elastico tra le linee alle spalle di Zapata e Muriel. Fischio di inizio previsto per le 20.45, di seguito le probabili formazioni.