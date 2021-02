Atalanta-Real Madrid, espulsione Freuler: nerazzurri in 10 dopo 17 minuti di gioco, monta la polemica

Inizia in salita la serata dell‘Atalanta.

Resta subito in 10 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata questa sera al “Gewiss Stadium” contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo appena 17 minuti, il direttore di gara ha estratto il cartellino espellendo Remo Freuler per una spallata a Vinicius, ritenendolo fallo da ultimo uomo. Una decisione ritenuta incomprensibile dal tecnico della Dea che, prontamente, ha protestato animatamente mostrando tutto il suo disappunto. Un’espulsione diretta, che per il fischietto tedesco Stieler, non avrebbe neppure richiesto l’intervento del VAR. Immediate le proteste anche della panchina e dello stesso Freueler, che incredulo ha raggiunto gli spogliatoi. Episodio che ha sollevato un vespaio di polemiche anche sui social, con i tifosi atalantini infuriati dopo la dura decisione dell’arbitro Stieler, che complicherà e non poco il cammino della Dea in Champions League. Il centrocampista infatti, a seguito dell’espulsione rimediata oggi, salterà anche la gara di ritorno contro il Real Madrid.