Atalanta, Pessina positivo al Covid-19: aumenta il focolaio Nazionale

Matteo Pessina positivo al Covid-19.

Atalanta, Gosens rivela: “Chiesi la maglia a CR7, ma lui rispose in un modo inaspettato”

Dopo Bonucci, Verratti, Cragno, Bernardeschi, Florenzi e Grifo, anche l’ex centrocampista del Verona è risultato positivo al tampone effettuato nella giornata di ieri. Di seguito, il comunicato ufficiale dell’Atalanta.

Calciomercato Serie A, Icardi può tornare in Italia: cifre e dettagli per il bomber del PSG

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

Atalanta, Gosens svela: “Avevo l’accordo con lo Schalke, ma la Dea non mi lasciò partire”