Atalanta-Parma, Gasperini: “Il gruppo è unito, abbiamo un ritmo superiore. Zapata o Muriel? Rispondo così”

Siamo più coesi, le difficoltà ci scivolano addosso.

Gian Piero Gasperini ha parlato così in seguito al successo casalingo ottenuto nel match di Serie A contro il Parma. Una vittoria per 3-0 che porta momentaneamente la compagine nerazzurra al quarto posto della classifica, avvicinandola pericolosamente al gruppo di testa guidato dal Milan.Ecco le parole di Gasperini in merito ad un’attenta analisi della prestazione dei suoi, colpevoli di non aver segnato tante reti nelle scorse giornate:“Era un po’ un insieme di cose. Ora c’è un ritmo superiore. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi la gara è scivolata via bene. Nella ripresa abbiamo gestito anche perché dobbiamo giocare sabato, però globalmente mi sembra una squadra matura, ha raggiunto la convinzione per poter essere protagonista”.

Gasperini ha infine detto la sua su alcuni dei suoi singoli, da Zapata e Pasalic arrivando sino al neo acquisto Maehle:”Zapata? Si sta abituando anche lui, sarebbe una gran soluzione. Muriel trova la via della porta, quella degli attaccanti è una rotazione un po’ per tutti. Pasalic e Maehle? Bene entrambi, stiamo recuperando tutti. Siamo un gruppo coeso, manca solo Pasalic. Siamo pronti anche noi per giocarci il campionato nel modo migliore. I giocatori bravi ci mettono meno tempo, poi la serie A non è facile. Ha una sicurezza tecnica che lo può aiutare, serviranno un po’ di gare per averlo al meglio”.