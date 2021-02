Atalanta-Napoli, Zapata: “Speciale affrontare gli azzurri, ma oggi in campo darò il 100%”

E’ tutto pronto per Atalanta-Napoli.

Si affronteranno questa sera al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che decreterà chi tra le due compagini affronterà la Juventus nell’ultimo atto della competizione. Un impegno analizzato a pochi minuti dal fischio d’inizio dall’attaccante nerazzurro, Duvan Zapata, ai microfoni di Rai Sport.

“Per me è sempre speciale affrontare il Napoli perché è stata la mia prima squadra in Italia e in Europa. Ma ora gioco all’Atalanta e darò il 100% affinché possa vincere questa partita”.