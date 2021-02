Atalanta-Napoli, Giuntoli: “Squadra e società con Gattuso. Crediamo in questo progetto, a fine anno…”

“Siamo tutti con l’allenatore”.

E’ questo il significativo messaggio lanciato dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, nel pre-gara della sfida contro l’Atalanta valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il dirigente, intervenuto ai microfoni della “Rai”, ha voluto spegnere i rumors che parlano di una frattura sempre più importante tra la società e il tecnico Rino Gattuso.

“Crediamo in questo progetto e siamo in lotta in tutte le competizioni. Poi a fine anno tireremo le conclusioni”.