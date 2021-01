Atalanta, Maehle si presenta: “Squadra fantastica, tutto sul mio ruolo. Non vedo l’ora di scendere in campo”

Joakim Maehle si presenta.

Giornata di presentazioni in casa Atalanta con Joakim Maehle che, intervenuto con un video sul sito ufficiale del club bergamasco, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Dea.

“So che questa è una squadra fantastica, sempre nella parte alta della classifica della Serie A che gioca un calcio molto offensivo e segna tanti gol. Bergamo? So un po’ di cose, è una città molto bella. La conosco anche a causa del Covid, in Danimarca di è parlato molto del nord Italia e di quanto abbia sofferto. È un peccato che ci sia questa situazione, dobbiamo essere forti per il nostro pubblico e per tutte le persone di questa Regione, sperando che le cose migliorino nel 2021. Penso di essere molto dinamico, cerco di dare il meglio per i tifosi e per la squadra. Sono un terzino molto offensivo e posso giocare su entrambe le fasce. Sono molto professionale e cerco di esserlo ogni giorno”.

Chiosa finale sui suoi obiettivi stagionali: “Per prima cosa spero di rivedere presto i tifosi allo stadio, perché il calcio senza pubblico è un’altra cosa. Faremo di tutto per vincere le partite, giochiamo anche in Champions e avremo tante gare quindi non vedo l’ora di iniziare a giocare. Spero di crescere come giocatore e come persona. Voglio imparare presto l’italiano. Credo che sia stata giusta la decisione di venire qui. Sono entusiasta di poter iniziare ad allenarmi e giocare. Per qualità dico quella di non mollare mai mentre un difetto e di non programmare mai niente e di vivere alla giornata”.