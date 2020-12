Atalanta, lite Gomez-Gasperini: addio, retroscena e quell’indizio social della moglie del Papu…

Lite Gomez–Gasperini.

Continua a tenere banco in casa Atalanta, è sempre il caso fra, il numero 10 argentino ed il tecnico originario di Grugliasco: clamorosa e insanabile la frattura creatasi non con la società, alla quale il Papu e la sua famiglia sono legatissimi, ma dopo sette lunghi e intensi anni, il classe ’88 è al passo d’addio da Bergamo.

In attesa di capire, le modalità, i tempi e le reali motivazioni dell’addio, Linda Raff – moglie del numero 10 atalantino -, sul proprio profilo Instagram ha lanciato una curiosa e originale frecciatina al club nerazzurro: “Un giorno Socrate fu avvicinato da un uomo in piena agitazione che gli disse: «Ascolta Socrate, ti devo raccontare qualcosa d’importante sul tuo amico». «Aspetta un attimo», lo interrumpe il saggio, «hai fatto passare ciò che mi vuoi raccontare attraverso tre setacci?». «Tre setacci?», chiese l’altro meravigliato. «Si, mio caro, vediamo ciò che mi vuoi raccontare passa attraverso i tre setacci. Il primo setaccio è quello della verità: sei convinto che tutto quello che mi vuoi dire sia vero?». «In effetti no, l’ho solo sentito raccontare da altri». «Ma allora l’hai almeno passato al secondo setaccio, qella della bontà? Anche se quello che vuoi raccontare non è del tutto vero, è almeno qualcosa di buono?». L’uomo rispose esitante: «Devo cinfessarti di no, piuttosto il contrario…». «E hai pensato al terzo setaccio? Ti sei chiesto a che serva raccontarmi queste cose sul mio amico? Serbe a qualcosa?». «Bhe, veramente no…». «Vedi?», continuò il saggio. «Se ciò che mi vuoi raccontare non è vero, né buono, né utile, allora preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo»”.

