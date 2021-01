Atalanta-Lazio, Gasperini: “Una sconfitta che brucia. Scudetto? Mi sento di dover dire una cosa”

Gian Piero Gasperini al termine della sfida tra Atalanta e Lazio.

Il tecnico della formazione bergamasca ha spiegato in maniera franca la sconfitta della sua formazione per 1-3, dando comunque merito alla franchigia biancoceleste. Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore ex Palermo ha parlato di diversi temi, tra cui anche le numerose assenze odierne e la lotta scudetto:“Il gol all’inizio ha cambiato la partita, gli episodi hanno determinato il risultato. Ci sono state delle ottime prestazioni, siamo andati anche a riaprire la partita, peccato per il terzo gol. Nel finale avevamo le energie giuste. È successo anche a Udine, ma sono gol diversi, peccato perché ci accade spesso”.

ASSENZE

“Credo che Maehle abbia fatto un’ottima partita. Le assenze pesano perché abbiamo cambiato assetto di gioco, questo ci ha dato meno fluidità di gioco. In certe situazioni siamo stati spesso pericolosi”.

RIVINCITA PER LA COPPA ITALIA

“Ho pensato alla sfida di Coppa? Nei cambi sì, è uscito Freuler. Poi ho schierato Caldara e Pasalic. Questa eccessiva rotazione nel secondo tempo è stata fatta anche in funzione della partita di mercoledì”.

LOTTA SCUDETTO

“Difficile, quelle davanti viaggiano forte. La Lazio è una buona squadra, ma noi abbiamo la consapevolezza di lottare e finire davanti a loro. Indubbiamente c’è competizione, viaggiamo filo a filo. Nelle ultime partite abbiamo sempre vinto con parecchi gol, oggi è andata bene a loro. Va bene così. Il campionato è ancora lungo”.