Atalanta, la rivelazione di Gosens: “Pronto a rinnovare, ma andrei via subito da Bergamo se…”

“Mi piacerebbe, un giorno, giocare allo Schalke 04 in Bundesliga”.

Parola di Robin Gosens. Il calciatore tedesco, uno dei pilastri della super Atalanta di Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Bergamo TV, ha rivelato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Dea, ma al tempo stesso di essere pronto a salutare i nerazzurri qualora arrivasse una proposta dal club di Gelsenkirchen.

“Se mai lo Schalke 04 dovesse farsi avanti, io andrei via subito perché è la mia squadra, ma questa non è una novità, anzi è una cosa che ho già più volte detto in passato. Il rinnovo è comunque un segnale forte, significa che sto facendo bene. Ora sto alla grande qui a Bergamo, ma mai dire mai”.

ATALANTA – “I primi tempi non sono stati per niente facili, ho avuto bisogno di un periodo per ambientarmi e rendere al meglio. Il mister chiede un grande lavoro agli esterni, a volte mi prendo qualche libertà ma ora ho maggiore sicurezza anche perché sento la fiducia dell’allenatore e questo è molto importante, aiuta a fare la differenza nel rendimento finale“.

CHAMPIONS LEAGUE – “Arrivare agli ottavi dà una grande carica, dà qualcosa in più, ma va comunque considerato che anche l’Europa League è un buon risultato. Tra le altre cose, quest’anno la Lazio sta facendo una stagione incredibile e la Roma ha la rosa e tutte le carte in regola per rientrare tra le prime quattro. Senza dimenticare la Coppa Italia, che è certamente la strada più corta per arrivare in Europa“.