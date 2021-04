Atalanta-Juventus, Gasperini: “Non è uno spareggio. CR7? Avrei preferito Dybala fuori. Io e Paulo a Palermo…”

Parola a Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Juventus, out Cristiano Ronaldo: le ultime sulle condizioni del portoghese

Il coach nerazzurro si è espresso così nel corso della rituale conferenza stampa pre match. In particolare, Gasperini si è soffermato sull’imminente match di Serie A tra l’Atalanta e la Juventus: “Non è uno spareggio, semmai uno spareggio sarà quello di Coppa Italia. In finale deve esserci un vincitore per forza. In campionato sarà una gara importante, ma poi rimangono sette match e 21 punti disponibili. I punti pesano sempre di più, ma in tutti i modi non sarà una partita definitiva. Tutti sono concentrati sulla propria gara, si è visto anche domenica scorsa. Per loro non arrivare in Champions sarebbe un bruttissimo risultato. Come ambizioni siamo due squadre diverse. Noi pensiamo a quella che è la nostra opportunità, per noi arrivare in Champions per la terza volta di fila sarebbe un traguardo fantastico, per la Juventus sarebbe un traguardo minimo ma da raggiungere a tutti i costi”.

“C’è un bel clima, c’è un po’ di tensione giusta per affrontare la gara di domani. Poi ci saranno Roma e Bologna, c’è un mese in cui raccogli i risultati per quanto riguarda la prossima stagione. Siamo lì, c’è un po’ di tensione. Ma c’è un bel gruppo“.

RONALDO– “È un problema della Juve. Può esserci qualche accorgimento diverso, ma noi pensiamo ad affrontare i bianconeri“.

EPISODIO ANTIDOPING– “Non penso alla dietrologia e alla giustizia ad orologeria, l’unica cosa che posso dire è che io e l’Atalanta non abbiamo interrotto niente, nessun tipo di test, non c’è stata nessuna interruzione. Tutto il resto lo vedremo all’udienza, su tutto questo mettiamo un punto“.

PSG-BAYERN- “È stata una partita fantastica, è il livello migliore che possiamo vedere. Peccato non ci sia il pubblico. Sono tornato alla partita col PSG, da una parte c’è orgoglio, da una parte c’è rammarico per come è andata a finire”.

DYBALA O CR7?– “Sono due grandissimi giocatori, ho avuto la possibilità di allenare Dybala a Palermo. Si vedeva che era un predestinato. Sul piano tecnico come si fa a paragonarli, Ronaldo non tira mai fuori, prende sempre la porta, fa valanghe di gol, possiamo discutere di altri argomenti, ma sul piano calcistico…Dybala? Avrei preferito fosse rimasto fuori una settimana o due in più“.

RIFORMA CHAMPIONS– “Dovete chiederlo a Luca Percassi, ho solo intravisto la nuova formula. Io in genere credo che devi dare sempre l’opportunità a un ragazzino di diventare un grande giocatore, devi dare sempre l’opportunità a una squadra piccola di disputare una grande competizione. Se togli questo diventa uno sport d’elite, se togli la base popolare il calcio non è più lo sport che è stato adesso“.