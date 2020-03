Atalanta, il ct della Slovenia esalta Ilicic: “Mai visto a questi livelli, voleva ritirarsi. Josip tra i big d’Europa”

“In cosa può migliorare? Ormai Josip è continuo, con l’Atalanta lo è sempre stato – prosegue il ct -. Per il resto, onestamente, non vedo problemi. Nell’uno contro uno è letale, fa male partendo sia dalla fascia che dal centro. Nel cambio-direzione è un genio. E non dimentico i suoi assist. Gomez e Zapata? Sono eccezionali. Insieme formano uno degli attacchi più forti in Europa“.

Infine, il commissario tecnico della Slovenia si è soffermato sull’allenatore dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini: “Allenatore preparatissimo, mi piace. Lo seguo, stravedo per il suo modo di mettere in campo i calciatori: nessuno, dopo il 4-0 contro la Dinamo Zagabria, avrebbe mai immaginato che sarebbero arrivati addirittura ai quarti di finale. La Dea propone un calcio vero, quello “spettacolo”. Segna, vince e diverte: non è la tipica squadra italiana, ha una mentalità internazionale. Da voi non si parla solo delle solite grandi: grazie a Gian Piero c’è anche l’Atalanta, una società da prendere come esempio – ha concluso Kek -. Sembra stia funzionando veramente tutto. E che tifoseria…“.