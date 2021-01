Atalanta, Gomez saluta: “Sono triste e felice, rifarei tutto! Tifosi? Ho un messaggio per loro”

Papu Gomez–Siviglia, è fatta.

Dopo ben 252 partite, 59 gol, 71 assist e tanti importanti traguardi, l’attaccante argentino saluta definitivamente Bergamo e la piazza nerazzurra: questa mattina, infatti, il classe ’88 ha raggiunto la Spagna con un volo privato per sottoporsi alle visite mediche di rito, firmare il suo nuovo contratto con il club spagnolo ed iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Liga (CLICCA PER LEGGERE LA NOTIZIA)

Di seguito, le parole del Papu prima della partenza.

“Sono triste di lasciare questa città dopo tanti anni, ma sono contento per la nuova avventura. Qualche rimpianto? Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato – ha sottolineato l’argentino -.Abbiamo fatto la storia di questa società. Adesso l’Atalanta è nel top d’Europa. Cosa dico ai tifosi? Mi dispiace veramente, mi mancheranno tanto. Questa è casa mia, ci vediamo presto. Con Percassi e Gasperini ho già parlato. Sanno quanto voglio bene a loro, compreso Gasperini, certo“, ha concluso Gomez.