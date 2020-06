Atalanta, Gomez: “In campo per riportare un po’ di gioia al popolo bergamasco”

“Ovviamente non possiamo riportare in vita tutti i morti che ci sono stati, ma almeno possiamo donare un po’ di gioia e di allegria al popolo bergamasco“.

Sono le parole del capitano dell’Atalanta, Alejandro «Papu» Gomez, intervenuto a “Extratime” su Radio 1 Rai a pochi giorni dalla ripresa del campionato dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Tra le città italiane più colpite dalla pandemia c’è, infatti, Bergamo, che lentamente si sta rialzando dopo mesi complicati. “Nelle poche occasioni in cui mi è capitato di andare fuori, per fare la spesa al supermercato, la gente che incontravo per la strada mi chiedeva quando si sarebbe tornato a giocare e se avevo qualche notizia o qualche novità sul campionato. La gente ama il calcio, vive e respira di calcio… anche gli appassionati hanno bisogno di ripartire“.

Nonostante il suo sangue argentino, Gomez, è infatti molto legato a Bergamo: “Conoscevo l’ambiente perché sono venuto a giocare a Bergamo con la maglia del Catania, tanti anni fa, e ho visto una tifoseria caldissima. Poi, quando ero in trattativa, per venire all’Atalanta ho parlato con German Denis e Maxi Moralez che giocavano qua e mi hanno raccontato della passione dei tifosi e di come la città ama la sua squadra”.