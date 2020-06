Atalanta, Gomez: “Ero contrario alla ripresa, ma oggi sono pronto a ridare gioia a chi ha sofferto”

“Vogliamo ridare gioia a chi ha sofferto in questi mesi”.

Parola di Papu Gomez. Il capitano dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha fatto un chiaro punto sull’imminente ripresa del campionato di Serie A. Il centrocampista argentino con un passato al Catania, che durante il periodo di lockdown, è stato protagonista di diverse iniziative benefiche adesso vuole provare a strappare il sorriso a chi ha sofferto e continua a soffrire a causa dell’emergenza Coronavirus attraverso il calcio giocato: “Non possiamo certamente restituire morti, cancellare dolori: solo dare un po’ di allegria, fare pensare ad altro per qualche ora. Anche Bergamo mangia calcio, respira calcio, vive di calcio. Senza dimenticare”.

Bergamo è stata fin dall’inizio dell’emergenza una delle città più colpite dalla pandemia, ma nonostante ciò l’Atalanta è riuscita a regalare emozioni ai suoi tifosi fino alla fine. Quarto posto in campionato mantenuto e quarti di Champions League conquistati, un bel bottino per la squadra di Gasperini: “Se mi avessero chiesto due mesi di ricominciare, sarei stato contrario. Oggi che la sicurezza è aumentata, che questo virus sembra meno aggressivo, dico che sono favorevole. La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese: c’è tanta gente che ha bisogno del calcio per vivere, non solo i calciatori”.

Nonostante la lunga sosta forzata, tutti i giocatori nerazzurri sembrerebbero in condizione atletica ottimale, come dichiarato dallo stesso Gomez: “Al mio fisico bastano 15-20 giorni per essere a posto, ma dico la verità: quando ho visto i miei compagni dopo due mesi di quarantena mi sono emozionato. E mi emoziono soprattutto a vedere quanto corrono De Roon, Freuler, Hateboer, Castagne, Gosens. Sono animali…”

