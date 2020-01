Atalanta, Gomez: “A Torino sarà una battaglia. Petagna? Giocasse sempre contro di noi sarebbe Pallone d’Oro”

Parola al Papu Gomez.

Primo piccolo campanello d’allarme per l’Atalanta, reduce da due sconfitte consecutive, e ormai fuori dalla Coppa Italia. Due ko inaspettati – arrivati contro Fiorentina e Spal – che hanno allontanato gli orobici dalla zona Champions, distante adesso tre lunghezze. Un periodo analizzato proprio dal capitano della formazione nerazzurra, Alejandro Gomez, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport”.

“Spal? Possiamo imparare da questa sconfitta. È arrivata al momento giusto per darci la carica e ripartire. Sono consapevole che quando sto bene la squadra gira. A volte per una botta magari non sto bene e la squadra può risentirne. Petagna? Se giocasse sempre contro l’Atalanta sarebbe da Pallone d’oro. Bisognerebbe ricomprarlo forse. Sono contentissimo per lui e voglio che la SPAL si salvi”.

“Champions?Ancora manca tanto e non possiamo pensare solo a quella partita. L’Atalanta deve pensare al campionato. Negli ultimi anni abbiamo fatto cose straordinarie. Ci sta che a volte la squadra sia stanca mentalmente. E’ difficile arrivare in Champions specialmente nel campionato italiano. Alla fine non c’è mai un grande divario in classifica tra le squadre che vanno in Europa League e quelle in Champions”.

“Dobbiamo essere consapevoli che contro il Torino sarà una battaglia da giocare. loro sono una bella squadra fisica che negli ultimi anni ha lottato come noi per entrare in Europa. Valencia? Sentiamo che mancano un po’ di giorni. Dobbiamo avere la testa sul campionato”.