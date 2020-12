Atalanta-Fiorentina, Gasperini: “Ilicic out, Pasalic non sta bene. Formazione? Ho le idee chiare”

“Abbiamo sempre pensato al campionato, ma la Champions League occupa tante energie”.

Ha esordito così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, in programma domani, domenica 13 dicembre alle ore 15.00, al ‘Gewiss Stadium’.

“La qualificazione era un traguardo immediato, per quello c’è stata un’attenzione maggiore, ma abbiamo sempre cercato di dare il meglio. Ora abbiamo la testa al campionato fino a fine stagione. È un rischio sempre, è un’ottima squadra e si è visto ad esempio a Milano contro il Milan. Il tutto fa parte della difficoltà del nostro campionato, il blasone conta poco visto che ci sono partite difficoltose. Sotto questo aspetto ci prepareremo per affrontarla al meglio. La sua squadra non sta attraversando un buon momento di forma? Nelle ultime sei partite abbiamo fatto cinque punti, è una media da retrocessione. Ci sono state delle difficoltà realizzative, prima compensavamo con qualche gol in più. Il calcio si evolve sempre, anche in base alle caratteristiche in quel momento dei giocatori. I calciatori non sono delle macchine, non hanno sempre gli stessi giri. Poi viene fuori Pessina o altri che stanno facendo bene”.

“Mio possibile addio? Si legge quello che si scrive o i vocali su Whatsapp, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Quando io parlo di asticella non parlo di risultati, ma della ricerca di cambiamenti o di poter giocare in modo diversi. Questo è quello che dobbiamo cercare di raggiungere. Quando un giocatore pensa di aver raggiunto il massimo non puoi ottenere nulla di più. Formazione? Pasalic non sta bene, anche se è rientrato oggi. Miranchuk non è ancora disponibile, speriamo domani o da lunedì. Ilicic non si è allenato perché aveva mal di gola, per domani non ci sarà. Caldara si sta riprendendo abbastanza bene, ci vorranno altri venti giorni. Ruggeri ha qualche fastidio, difficile convocarlo”, ha concluso Gasperini.