Atalanta-Fiorentina, dubbi offensivi per Gasperini: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

La Serie A entra nel vivo.

Le tre gare del sabato sono state l’incipit perfetto di una domenica ricca di sfide interessanti e dalla straordinaria importanza. A pochi giorni dalla scomparsa di Paolo Rossi intorno alla quale tutto il calcio italiano e non si è unito, il campionato vive giornate dall’intenso agonismo, con la posta in palio che comincia a diventare sempre più alta. Al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno – in diretta esclusiva su DAZN – Atalanta e Fiorentina, con entrambe che non vivono due momenti semplici della stagione per motivi differenti.

Gian Piero Gasperini punterà ancora sul canonico 3-4-2-1, che ormai da mesi assicura ai nerazzurri prestazioni sempre più convincenti in Serie A così come in Champions League. Davanti a Gollini il terzetto difensivo sarà composto da Toloi, Romero e Djimsiti. Sugli esterni Hateboer e Mojica – quest’ultimo favorito sul rientrante Gosens – coadiuveranno il due centrale di centrocampo probabilmente formato da De Roon e Freuler. Qualche dubbio per quel che riguarda l’attacco, invece, resta, con Zapata che dovrebbe regolarmente essere il riferimento avanzato, ma che alle sue spalle potrebbe trovarsi Malinovskyi e Pessina, vista la non convocazione di Ilicic, Pasalic e Miranchuk, e la possibile panchina per il Papu Gomez in prospettiva del prossimo match in casa della Juventus.

La viola di Cesare Prandelli dovrebbe invece puntare sul 4-4-1-1 per uscire da un momento oggettivamente complicato dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati che faticano ad arrivare. Il centravanti di riferimento dovrebbe essere Vlahovic, con Ribery subito dietro di lui nel ruolo di trequartista. Sulla mediana linea a quattro formata da Ambrabat e Pulgar in posizione centrale e con Bonaventura e Callejon che agiranno rispettivamente sulle corsie esterne di competenza. Davanti a Dragowski dovrebbero esserci Pezzella e Milenkovic, con Biraghi e Caceres che saranno i due terzini di ruolo.

Di seguito le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Callejon, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Ribery; Vlahovic.