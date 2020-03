Atalanta, De Roon: “Medici i veri eroi, soffro con Bergamo. Campionato? Conta solo la salute”

“Da bergamasco adottivo sto soffrendo con la città. I miei pensieri sono per chi non c’è più e per i medici che lavorano cercando di salvare più persone possibili”.

Sono le parole del centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon, relative al complicato momento vissuto dal calcio italiano a causa dell’emergenza coronavirus. Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore, si è inoltre espresso sull’ipotesi relativa alla possibile ripresa dei campionati.

“Atalanta-Valencia? Difficile parlare a posteriori: a febbraio c’erano pochi contagi per immaginare ciò che è accaduto. Chi può dire che ha influito sull’evoluzione dell’epidemia?. E’ sbagliato parlare di calcio: conta solo la salute. Ho voglia di allenarmi ma prima c’è un maledetto virus che dobbiamo sconfiggere. Ripresa del campionato? Difficile immaginare di tornare in campo prima di due mesi. Rinuncerei alle vacanze pur di finire”.