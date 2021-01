Atalanta, continua il caos Papu Gomez: l’argentino fuori dai piani di Gasperini, Maxi Lopez lo chiama alla Sambenedettese

Vieni alla Sambenedettese a fare magie.

Questo il curioso commento lasciato sotto la bacheca instagram del Papu Gomez dal suo ex compagno e amico ai tempi del Catania Maxi Lopez. L’attaccante argentino – che attualmente milita tra le fila della Sambenedettese – ha approfittato di un post social pubblicato dallo stesso trequartista dell’Atalanta durante questo pomeriggio. La posa del classe ’88 lo ritrae al termine di una sessione solitaria di allenamento che, il medesimo calciatore, ha poi commentato con una frase piuttosto provocatoria e che esprime il suo stato d’animo nelle ultime settimane.

Più forte che mai.

Così il Papu, ancora al centro di un vero e proprio dilemma riguardante il suo futuro, molto probabilmente, lontano da Bergamo. Viste le pesanti incomprensioni avute con il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini, Gomez sembrerebbe orientato a lasciare quella che, negli ultimi sei anni, è stata la sua casa. Anche per questa motivazione l’ex marito di Wanda Nara ha voluto scrivere un curioso e tutto nuovo capitolo della vicenda. Maxi Lopez, in seguito a tale ‘mossa social’ del numero 10 dei lombardi, ha risposto con delle parole abbastanza scherzose ma che potrebbero eventualmente aprire un clamoroso scenario di mercato. “Ale, vieni alla Sambenedettese? Sei mesi a fare magie! Non mollare fratello”, queste le parole dell’attaccante della formazione marchigiana, a suo modo protagonista di questa curiosa vicenda.