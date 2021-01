Atalanta, ciclone Cassano su Gomez: “Il top palyer di Gasperini non è il Papu ma Ilicic. Ibrahimovic ha detto a Josip…”

Antonio Cassano entra in tackle sul Papu Gomez.

Atalanta, Gomez-Ilicic è rottura totale: il Papu cancella l’ex Palermo dai social. I dettagli

L’ex trequartista di Inter e Sampdoria tra le altre è intervenuto tramite il canale Twitch di Bobo Vieri, parlando di diversi temi legati alla Serie A. Tra questi, infatti, quello inerente alla qualità della mole di gioco espressa dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, protagonista di una schiacciante vittoria a discapito del Milan. In merito alla compagine nerazzurra, Cassano ha voluto spendere alcune parole sulla vicenda che ha coinvolto in questi ultimi mesi Papu Gomez, entrato ripetutamente in conflitto con il tecnico dei bergamaschi. Secondo il classe 82′ il Papu – appena trasferitosi al Siviglia – non è più indispensabile all’interno dell’ingranaggio della famiglia Percassi, decisa a voler mettere al centro del suo progetto un giocatore in netta ripresa come Josi Ilicic. L’ex Palermo, infatti, sarebbe considerato da Cassano il vero top player della franchigia lombarda. Ecco le sue parole in merito:“L’Atalanta fa un altro sport, fa un calcio davvero rivoluzionario per noi italiani. Sta facendo qualcosa di mai visto, un calcio totale con buoni giocatori e un campione assoluto com Ilicic. L’altro giorno anche Ibra gli ha fatto i complimenti e lui non lo fa spesso… Il giocatore fondamentale per l’Atalanta è Ilicic, non Gomez. L’Atalanta è un divertimento per gli occhi ed è riuscita a togliere qualche certezza al Milan”.

