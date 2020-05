Atalanta, Gomez dal cuore d’oro: “Vogliamo regalare un sorriso a chi soffre. Catania-Palermo? E’ un derby che con Ilicic gioco ogni giorno”

“Sono tornato qualche anno fa in città, Pochi giorni, in gran segreto. Ho ritrovato una città bellissima ma triste perchè manca il calcio di serie A. Per me che conosco bene la città e l’ho vissuta nel momento topico, è un effetto strano. Speriamo che il Catania riparta. Non so da quale categoria, spero la C. Merita un palco migliore. La Sicilia non può non avere squadre in A e un derby come quello col Palermo“.

Proprio sul derby contro i rosanero Gomez ha rivelato un aneddoto: “Catania-Palermo è un derby che gioco ogni giorno. Perchè in squadra a Bergamo c’è Ilicic. Litighiamo piacevolmente sempre. Glielo dico che vincevo sempre io. Lui risponde che ha fatto spesso gol al Catania. Siamo rimasti legati, ma guai a toccare l’argomento derby. Non mi batte neanche a parole“, ha concluso il Papu.