Il tecnico dell’Ascoli, William Viali, ha parlato per ultimo nella cerimonia “ il passato è il presente si incontrano di nuovo”, per celebrare i 125 anni del club più prestigioso delle Marche e tra i più antichi e blasonati d’Italia.

Il momento clou della serata al 'Cino e Lillo Del Duca' è stato toccato quando è arrivata la prima squadra. Non c'era l' attaccante Ilia Nestorovski impegnato con la sua Nazionale. Il gruppo bianconero era guidato dal tecnico William Viali che prima aveva ricevuto gli applausi con le vecchie glorie in quanto un ex bianconero. Ecco le parole dell’allenatore, riprese dal Corriere Adriatico: