Ascoli, verso il Palermo: seduta mattutina, domani partenza da Roma. Il comunicato

Prosegue la preparazione dell'Ascoli in vista della gara esterna contro il Palermo, valida per la 3a giornata di Serie B e in programma sabato 27 agosto alle 20:45. Inizio positivo per i marchigiani in Serie B, con l'obiettivo di dar continuità all'ottima stagione conclusa lo scorso anno con il sesto posto. Seduta mattutina per la compagine di Cristian Bucchi, partenza per Palermo prevista per il pomeriggio del 26 agosto. Di seguito il comunicato del club bianconero: