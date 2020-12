Ascoli, ufficiale: esonerato Delio Rossi, fatale la sconfitta contro il Monza

Nuovo ribaltone sulla panchina dell’Ascoli.

Buio pesto ad Ascoli, con la formazione bianconera inchiodata al penultimo posto in classifica, dopo l’ennesimo ko rimediato – questa volta – in casa del Monza. Una sconfitta difficile da digerire per la dirigenza marchigiana, che per questo – in serata – ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico Delio Rossi per provare ad invertire il trend negativo imboccato dalla squadra da inizio stagione. L’ex Palermo, subentranto a Valerio Bertotto, era approdato sulla panchina dell’Ascoli lo scorso 29 novembre. A comunicare il suo esonero è lo stesso club marchigiano tramite un comunicato ufficiale.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Delio Rossi. Il Club bianconero saluta e ringrazia l’allenatore e il suo staff per la dedizione e l’impegno profuso in queste settimane”.