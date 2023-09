Ascoli, l’ex Palermo Bellusci ammette: “Sconfitta di Bolzano colpa mia”

Giuseppe Bellusci, difensore dell’Ascoli, è intervenuto durante la cerimonia per il 125° anniversario dalla fondazione del club. Bellusci ha commentato la sconfitta contro il Südtirol , assumendosi tutte le responsabilità. Di seguito le parole del calciatore bianconero, riportate dal Corriere Adriatico:

“Chi mi conosce sa che non trovo alibi e che mi assumo tutte le responsabilità. La sconfitta di Bolzano è colpa mia, mi dispiace immensamente. Credo che la società abbia rivoluzionato tanto, dentro lo spogliatoio con un nuovo allenatore e un nuovo staff. Ora abbiamo bisogno di convinzione e di amore, sappiamo che non abbiamo molto tempo. Siamo contenti del mister e della società: ce la metteremo tutta per conquistare i risultati il prima possibile”.