Arresto Ronaldinho, parla il legale: “E’ in stato di shock, non è un esperto di documenti”

Nuovi guai per Ronaldinho.

Situazione paradossale, quella in cui si è ritrovato l’ex campione rossonero Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano, nella giornata di ieri, è stato fermato dagli agenti in Paraguay con l’accusa di essere entrato nel Paese con documenti irregolari. Il classe ’80, secondo quanto riportato dalla’”Ansa”, è attualmente in stato di fermo domiciliare. A chiarire la situazione all’indomani dell’accaduto è proprio il legale di Ronaldinho, Adolfo Marin, rilasciate ai microfoni di’”ABC”.

“È scioccato e ancora non assimila quel che è successo. Ronaldinho è pienamente disponibile a collaborare con le autorità. Potrebbe entrare senza problemi con passaporto e documento d’identità brasiliani. Non è un esperto di documenti. Avrà creduto che questi fossero documenti di cortesia e che gli fossero stati dati in modo onorario”.