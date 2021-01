Aronica svela: “Ilicic e Dybala, vi dico tutto. Josip a Palermo era disturbato da una cosa”

Parla Salvatore Aronica.

L’ex difensore del Palermo, attuale tecnico del Savoia, intervenuto ai microfoni di Tmw, è tornato a parlare della sua avventura con la casacca rosanero, soffermandosi su Josip Ilicic e Paulo Dyabala, suoi compagni nel capoluogo siciliano e ora protagonisti assoluti in Serie A.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ilicic allora aveva un po’ di problemi con la pubalgia. Negli ultimi anni a Palermo, Dybala era giovanissimo, ora è un po’ in difficoltà, ma si sta affermando nella Juventus. Spero che possa dimostrare il suo valore, per me ancora non l’ha fatto pienamente“.

“L’esperienza sulla panchina del Savoia? Abbiamo avuto il problema di esserci fermati dal 1° novembre al 15 dicembre – ha sottolineato l’allenatore palermitano -. Eravamo in testa, ma quel mese e mezzo ci ha penalizzati oltremodo. Tanti casi di Covid, tra cui io e il mio staff che ci siamo dovuti fermare. Non è un campionato lineare e regolare, ci sono paure e giocatori che si ammalano”, ha concluso Aronica.