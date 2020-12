Argentina, clamoroso: è morto Sabella, l’ex tecnico dell’Albiceleste si era sentito male per Maradona

È morto Alejandro Sabella.

L’ex centrocampista e allenatore della Nazionale argentina è scomparso all’età di 66 anni a causa delle complicazioni di un problema cardiaco: Sabella, si era sentito male una volta appreso della morte di Diego Armando Maradona, così aveva concordato con la famiglia e i medici un ricovero precauzionale in ospedale per un check up completo.

Tuttavia, nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate, e il suo cuore, tra la malattia e le tristi notizie sul Pibe de Oro, non ha retto il dolore. Dunque, Sabella, che è stato anche uno dei primi argentini a giocare in Inghilterra, dopo giorni interminabili di agonia si è spento nella giornata di ieri in un ospedale di Buenos Aires, in Argentina, costretta a fare i conti con un altro grave lutto.