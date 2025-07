Amelia, allenatore del Sondrio al termine dell’amichevole: “Inzaghi è l’uomo giusto”

“È stata una partita allenante sia per noi che per il Palermo. È bello giocare questo tipo di gare: servono a dare ritmo a noi e a un Palermo che deve essere protagonista. È stata una partita bella, divertente, e molti ragazzi hanno vissuto una giornata davvero positiva. Un buon punto di partenza. È difficile dare giudizi sul Palermo in questa fase: è normale non essere brillanti, ma ho visto una squadra orientata chiaramente verso l’obiettivo, e questo fa piacere. Tutti sembrano andare nella stessa direzione: creare qualcosa di importante per disputare un campionato da protagonisti. Inzaghi è l’uomo giusto per portare il Palermo in Serie A: ha mentalità vincente e sa cosa bisogna fare. Gomis? Alfred ha le qualità caratteriali per sostenere un ruolo così importante: ha le spalle larghe e l’atteggiamento giusto. È una garanzia di affidabilità; vedremo cosa deciderà la società. In questa squadra molti possono fare la differenza. Il club sta costruendo un Palermo con una mentalità vincente, capace di far divertire i tifosi”.