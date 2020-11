Almici: “Turris? Tipica gara di chi viene al “Barbera”, non prendere gol e contropiede. Le squadre hanno paura del Palermo”

Palermo-Turris termina 0-1.

In occasione del recupero della sesta giornata del Girone C di Serie C, il club rosanero viene sconfitto tra le mura amiche dal club campano di mister Fabiano. Il gol vittoria, messo a segno da Luca Pandolfi, arriva nei minuti di recupero della sfida del capoluogo siciliano con l’attaccante della squadra ospite che ha concretizzato un contropiede decisivo. Al termine del match, il difensore dei siciliani Alberto Almici è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta casalinga.

Almici: “Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni sotto porta. Vi dico la mia sul gol della Turris”

“Questa partita penso che sia la tipica gara che faranno diverse squadre che verranno qui, la loro idea di gioco è non prendere gol e provare a farlo in contropiede. Non ricordo altri tiri oltre al gol, è più rammarico nostro non aver sfruttato palle gol piuttosto che bravura loro. Le squadre che andremo ad affrontare hanno paura del Palermo soprattutto nell’ultimo periodo quando abbiamo creato tanto e teniamo tanto la palla. Le occasioni nel corso di una partita non sono tantissime e dunque quando ti capitano devi saperle sfruttare al meglio“.

Boscaglia: “I ragazzi sono giù ma è giusto che sia così. Il Palermo voleva costruire, la Turris distruggere”