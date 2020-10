Almici: “Palermo scelta di cuore, orgoglioso di essere qui. Vogliamo riportare la piazza dove merita”

È il giorno di Alberto Almici.

Alle ore 13.40, il nuovo terzino destro del Palermo è stato presentato ufficialmente alla stampa. Il classe ’93, approdato nel capoluogo siciliano lo scorso 13 ottobre, ha firmato con il club rosanero un contratto triennale fino al 2023. Un importante tassello che andrà a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Come nasce l’idea di approdare al Palermo? La scelta di venire a Palermo è scaturita negli ultimi giorni, c’era stato un interessamento e poi nell’arco di una settimana si è concretizzata la trattativa. Una scelta dettata dal cuore, dalla piazza e dai tifosi; mi dà grande responsabilità e non la vedo come uno. scendere di categoria perché Palermo non ha una categoria. Vogliamo riportare i rosanero dove meritano di stare. Negli ultimi due anni ho centrato la promozione a Verona e l’anno scorso ci sono stato vicino col Pordenone, sicuramente essere qui a Palermo è motivo di grande orgoglio e lavoreremo per portare questa società dove merita. Vogliamo che il Palermo torni grande. Io sono un po’ bergamasco e un po’ bresciano, sono nato a Bergamo e mi sono poi spostato a Brescia”.