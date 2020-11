Almici: “Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni sotto porta. Vi dico la mia sul gol della Turris”

La Turris guadagna i tre punti al “Barbera”.

In occasione del recupero della sesta giornata del Girone C di Serie C, il Palermo viene sconfitto tra le mura amiche dal club campano di mister Fabiano. Il gol vittoria, messo a segno da Luca Pandolfi, arriva nei minuti di recupero della sfida del capoluogo siciliano con l’attaccante della squadra ospite che ha concretizzato un contropiede decisivo. Al termine del match, il difensore dei rosanero Alberto Almici è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta casalinga.

Boscaglia: “I ragazzi sono giù ma è giusto che sia così. Il Palermo voleva costruire, la Turris distruggere”

“Quando perdi sicuramente a livello mentale pesa molto soprattutto perchè venivamo da un periodo positivo, c’è grande rammarico per il risultato perchè la prestazione c’è stata. abbiamo creato diverse palle gol che avremmo dovuto sfruttare meglio, siamo amareggiati. Oggi non credo sia mancata la cattiveria, diciamo che dobbiamo sfruttare meglio le occasioni sotto porta e credo che questo sia un aspetto che è mancato. Un peccato, ma adesso c’è da pensarci e da domani ripartire in vista del Monopoli. Gol Turris e presunto fallo su Saraniti? Sul fallo posso dire che mi è sembrato fosse fallo ma non ho rivisto le immagini. Per quanto riguarda il gol dovevamo essere più furbi, ma sono cose che possono capitare e quindi non dobbiamo ricercare colpevoli. Uscire con un pareggio sarebbe già stato negativo, andare a casa con una sconfitta è difficile da andare giù“.

Boscaglia: “Ai ragazzi posso rimproverare pochissimo, dobbiamo essere più cinici sotto porta”