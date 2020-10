Almici: “Boscaglia allenatore top, io pronto contro il Bisceglie. Spogliatoio? L’umore non è dei migliori”

È il giorno di Alberto Almici.

Alle ore 13.40, il nuovo terzino destro del Palermo è stato presentato ufficialmente alla stampa. Il classe ’93, approdato nel capoluogo siciliano lo scorso 13 ottobre, ha firmato con il club rosanero un contratto triennale fino al 2023. Un importante tassello che andrà a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“I tempi sono ristretti, sono arrivato e mi sono messo subito a disposizione del mister. Conto di essere presente a Bisceglie perché voglio aiutare la squadra, il momento per trovare la continuità ci sarà. Boscaglia? Non ha bisogno di presentazioni, sarà un nostro punto di riferimento e sono sicuro che insieme a lui usciremo da un momento come questo che non è dei più positivi. Mio ruolo? Negli anni ho giocato sia nella difesa a quattro che quinto alto. Spogliatoio? L’umore non è dei migliori perché una squadra come il Palermo che viene da 1 punto in tre gare non aiuta, domenica dobbiamo centrare i tre punti. Dopo bisognerà ragionare domenica dopo domenica, abbiamo ben chiaro l’obiettivo della società e soprattutto quello nostro, come squadra”.