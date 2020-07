Allegri a 360°: “Voglio tornare a vincere. Lazio, Inter e Milan, vi dico tutto”. E sulla Juventus…

“Mi sono goduto la famiglia e la mia città, Livorno, con gli amici di una vita”.

Lo ha detto Massimiliano Allegri. Fermo da più di un anno il tecnico livornese, che dall’addio alla Juventus non siede su nessuna panchina, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘Marca’, si è raccontato a 360°, svelando di avere ancora tanta voglia di tornare a vivere le partite da protagonista: “Non mi interessa in quale campionato andrò. Sto cercando un club con cui condividere un progetto e dove posso avere l’ambizione di competere per vincere”.

Intanto si gode la Serie A in tv, facendo il tifo per la Vecchia Signora, sempre più vicina allo Scudetto dopo i recenti ko di Lazio e Inter: “La Juventus è una squadra costruita per vincere e vincere ancora. Solo per quello. Per questo penso che lo possa fare ancora per anni”.

Sul possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona: “La maglia blaugrana pesa molto e ogni giocatore al mondo deve avere la forza e la personalità per indossarla. Lautaro ha tutte le qualità per avere successo. Oggi sta andando molto bene all’Inter, ma vedremo se un giorno potrà dimostrarlo al Camp Nou”.

Chiosa finale sul Milan, un’altra fetta importante del suo passato: “Ha bisogno di un progetto forte e continuo. Cambiare la squadra ogni stagione non ti permette di crescere”.