Allan, l’atto d’amore dell’ex Napoli: il figlio ha l’alopecia e lui si rasa i capelli

Grande gesto di Allan.

Il centrocampista ex Napoli e oggi in forza all’Everton ha stupito tutti i suoi followers pubblicando un post davvero inedito. Tramite il suo canale Instagram, infatti, il mediano brasiliano ha annunciato di esser venuto a conoscenza di una forma di alopecia che ha colpito suo figlio Miguel, causando la caduta piuttosto celere di gran parte dei capelli del bambino di soli 4 anni. Il classe ’91 – in seguito a tale scoperta – ha prontamente deciso di rasarsi completamente la testa e di lanciare l’hashtag #fatherlikeson, mostrando tutto il suo sostegno nei confronti del suo genito.

Sotto il post anche delle forti dichiarazioni, con lo stesso Allan che ha voluto spiegare i motivi della divulgazione di una questione tanto personale e riservata. Ecco le sue parole: “Ho pensato molto se dovessi parlare di questo argomento qui, perché la verità è che non mi trovo così a mio agio – le parole della moglie condivise dal centrocampista sudamericano -. Non sapevo cosa dire ma dopo aver pregato e pensato un po’ ho deciso di condividere questa situazione che stiamo vivendo da tempo. Quando il nostro Miguel aveva 4 anni gli è stata diagnosticata l’Alopecia, una malattia autoimmune in cui il corpo attacca il follicolo pilifero stesso. L’unico problema principale con l’alopecia è l’estetica. Il nostro Miguel è super sano e raramente ha bisogno di prendere medicine, grazie a Dio. Ho deciso di mostrare la foto di mio figlio proprio per preservarlo. È un bambino felice, ride sempre! È il sole di casa nostra. Prende tutto bene e a volte prende in giro se stesso. Ma a volte finisce per essere rattristato dalle domande e dagli sguardi. E non voglio più vederlo così”.

Napoli-Parma, Koulibaly: “Crtitiche Gattuso? In campo ci andiamo noi, sappiamo quello che dobbiamo fare”