Alcamo, il Sindaco Surdi e l’elogio sui social: “Francesco Paolo Cusumano e Piero Campo nostro orgoglio”

La Sicilia elogia le sue eccellenze.

Domenico Surdi, il Sindaco di Alcamo, sul proprio account Facebook ha voluto esaltare e celebrare la carriera di due giovani siciliani, partiti dal basso per arrivare nel massimo campionato calcistico, seppur con due ruoli totalmente diversi. Si tratta di Piero Campo, preparatore atletico nativo di Alcamo, protagonista della storica promozione in Serie A dello Spezia, e Francesco Paolo Cusumano, giovane difensore classe 2001, attualmente in forza al Cagliari.

La passione del primo, come lui stesso ha raccontato in più occasioni, nasce dalla “contaminazione” da parte del papà che, per anni, è stato preparatore fisico degli arbitri. L’amore per il pallone del secondo, invece. comincia quanto era piccolissimo, ad appena 4 anni e mezzo. Inizia a tirare i primi calci nella società Adelkam di Alcamo, suo paese d’origine, grazie allo zio

Un legame indissolubile quello tra i due giovani professionisti e il comune di Alcamo, un legame a cui il Sindaco Surdi ha voluto rendere omaggio sui social network con una dolce dedica e tanto di foto che li ritrae insieme: “Una bella immagine di Francesco Paolo Cusumano e Piero Campo, due nostri giovani concittadini eccellenze del mondo dello sport. Vederli in serie A è motivo di orgoglio di tutta la comunità”, scrive.

Di seguito, il post in questione.