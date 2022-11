Albania, Reja: “Italia fuori dal Mondiale? Dispiace per Mancini. Modulo? Il 3-5-2…”

Dopo i recenti progressi visti in Nations League , l' Albania torna in campo nell'amichevole contro l'Italia. La compagine di Edy Reja affronterà gli azzurri domani 16 novembre a Tirana. Alla vigilia del match, il ct ex Lazio è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, soffermandosi anche sulla mancata partecipazione dell'Italia agli imminenti Mondiali in Qatar. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Modulo? Il modulo è sempre quello, è il modulo che ci ha dato più garanzie. Io il 3-5-2 l'ho utilizzato nel Napoli già 15 anni fa. Ora lo fa Conte, lo fa Mancini... Io ho iniziato 15 anni fa e ho fatto i complimenti anche a Mancini perché con la difesa a tre ha trovato veramente l'equilibrio. Poi alcune prestazioni sono venute bene, altre male, ma questo è un modulo che mi ha dato soddisfazioni. Italia non al Mondiale? E' stata una delusione un po' per tutti, poi ci sono degli episodi tipo i rigori e all'Italia è andata male. Mi dispiace molto e menomale che Mancini ha deciso di restare per proseguire il progetto. Sono convinto che farà benissimo, poi c'è questo 2006, Pafundi, di cui mi parlano molto bene. Con lui, Miretti e Fagioli avrà modo pian piano di fare bene, sta lavorando per il futuro e mi auguro possa centrare anche altri obiettivi perché se lo merita. Per chi tiferò domani? L'affetto per l'Albania lo conoscete e quando non gioca contro l'Albania tifo per l'Italia. Ma domani non tifo certo Italia, andrebbe contro i miei interessi... Se venisse fuori un 3-3 o un 4-4 sarebbe straordinario. E' una festa per noi, un'amichevole migliore non potevo aspettarmela. Sono particolarmente emozionato, domani quando sentirò i due inni mi commuoverò, sicuramente".