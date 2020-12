Ajax-Atalanta, parla il Dg nerazzurro: “Gasperini contro Gomez? Il presidente ha chiesto a tutti una cosa”

La parola passa al direttore generale dell’Atalanta.

VIDEO Champions ed Europa League: Inter, Atalanta e Napoli passano il turno se… Tutte le opzioni

VIDEO Ajax-Atalanta, Gasperini e la lite con il Papu: il tecnico dribbla la domanda così…

La diatriba tra il tecnico Gian Piero Gasperini e il capitano nerazzurro Papu Gomez ha mosso non poco gli animi in casa nerazzurra negli ultimi giorni. Tale situazione non ha di certo favorito l’avvicinamento ad una gara così importante come quella di Champions League contro l’Ajax, crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione in casa bergamasca. In caso di pareggio o eventuale vittoria, la compagine lombarda conquisterebbe la tanto bramata qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione, ripetendosi dopo l’impresa storica della scorsa annata. Umberto Marino è intervenuto proprio in questo senso, sottolineando quanto sia importante rimanere uniti e compatti anche in una situazione di questo tipo, mettendo in evidenza anche la volontà del patron Percassi: “Gasperini contro Gomez? Oggi come ieri si pensa solo all’Atalanta. Non ci sono individualismi. Percassi è intervenuto in modo forte da proprietario innamorato, chiedendo di mettere l’Atalanta davanti a tutto e a tutti. Le voci? Non possiamo perderci in altri ragionamenti, bisogna gestire con calma e sangue freddo. Queste cose succedono ogni anno tra professionisti”.